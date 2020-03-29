Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 büyükşehirde ticari taksilerin çalışma günlerine sınırlama getirildi Son dakika: İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı son genelgeyle koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksiler plakalarının son rakamına göre belirli günlerde çalışacak.

Türkiye'de koronavirüs salgınının giderek etkisini artırmasıyla alınan önlemler de sıklaşıyor. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de ticari taksilere de sınırlama getirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgede şu ifadelere yer verildi:

YARIN SON RAKAMI TEK SAYI OLANLAR ÇALIŞACAK

-30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek.

-Birinci gün olan 30 Mart 2020 tarihi Pazartesi saat 00.01' den 30 Mart 2020 tarihi pazartesi saat 24.00'a kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

SİSTEM ARDIŞIK OLARAK DEVAM EDECEK

-Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek.

-İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu Valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek.