İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi.

Genelgede müsabakalarda uygulanacak Kovid 19 tedbirlerinin daha önce Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bildirildiği hatırlatıldı.

Ancak son günlerde Türkiye Futbol Federasyonunun "Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimatında" aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması hususunun açıkça belirtilmesine rağmen bazı müsabakalarda bu şartı taşımayan taraftarların stadyuma girmeye çalıştıkları, mani olunması durumunda kolluk görevlileri ve özel güvenlik personeli ile taraftarların karşı karşıya getirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

Bu durumun önüne geçilebilmesi ve stadyumda bulunacak taraftarların sağlığının korunması için alınacak tedbirler şu şekilde sıralandı:

Aşı takvimini tamamlamamış veya hastalığı geçirmemiş kişilerin stadyuma alınmaması kuralının eksiksiz şekilde uygulanması için Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüp yönetimleri tarafından her türlü tedbir alınacak.

Bu amaçla taraftarlara ve taraftar derneklerine yönelik gerekli bilgilendirme yapılacak, aksi davranışların kişisel ve kulüpler açısından yaptırımlara neden olacağı duyurulacak.

Konunun il/ilçe spor güvenlik toplantılarında gündeme alınarak gerekli koordinasyon sağlanacak.

Gerekli şartları taşımayan kişilerin stadyumlara girişlerine kesinlikle müsaade edilmeyecek. Bu amaçla giriş turnikelerinin olduğu alanlarda özel güvenlik görevlilerinin yanı sıra kolluk personeli de görevlendirilecek.

Müsabakalarda Uygulanacak Kovid-19 Tedbirlerine İlişkin Talimata aykırı fiillerde bulunan taraftar veya kulüp yönetimleri ile ilgili olarak 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun ilgili hükümleri uyarınca gerekli yaptırımlar kararlılıkla uygulanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 'Stadyumlara Giriş Tedbirleri' konulu ek genelge gönderdi - Haberler Spor
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