Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu

29.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 17:19

İran'ın desteklediği Husi milisler Suudi Arabistan'a saldırı düzenleyerek ülkenin kritik noktalarını vurdu. Husilerin, dünyanın en değerli şirketi olarak bilinen Suudi Arabistan'ın ulusal petrol-gaz şirketi Aramco'ya ait tesisler, Abha Havalimanı, Khamis Msheit Üssü ve daha birçok yeri hedef aldığı belirtildi. Konuyla ilgili Suudi Arabistan ve Aramco'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

EYLÜL AYINDA DA SALDIRMIŞLARDI

Husiler, Suudi Arabistan'a Eylül ayında da saldırı düzenlemişti. İnsansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda Aramco'ya ait iki petrol tesisi vurulmuştu. Suudi Arabistan ve Washington yönetimi ise saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu. Saldırılar sonrası ülkedeki petrol üretimi büyük sekteye uğramıştı.

HUSİLER KİMDİR?

Husiler, 1992 yılında kurulan bir grup. İran tarafından desteklendiği biliniyor. Mezhep olarak tam anlamıyla Şiiliği karşıladıkları söylenmiyor ama İran'ın Yemen'deki silahlı güçleri olarak biliniyor.

ARAMCO NEDİR?

Saudi Aramco veya resmi adıyla Saudi Arabian Oil Company, Suudi Arabistan'ın ulusal petrol ve doğal gaz şirketidir. Şirket ilk olarak Kral Abdülaziz İbn-i el-Suud ve ABD Başkanı Franklin Roosevelt tarafından ortak olarak kurulmuştur. Aramco, dünyanın en karlı şirketi olarak gösteriliyor.

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