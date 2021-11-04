Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, seçimde fark atarak yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi

171 delegenin 108'inin oyunu alan Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu başkanı seçildi.

Adaylardan Harun Erdenay 44, Erman Kunter de 19 oy aldı.

"İYİ ÇALIŞACAĞIZ"

Divan başkanlığını Mehmet Baykan'ın yaptığı genel kurulda faaliyet, denetim ve mali raporlar ibra edildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu herkese teşekkür ederek, "Basketbol camiası çok iyi bir camia. Oy veren vermeyen herkes baş tacıdır. Basketbolu en iyi yerlere taşımak için birlikte çalışacağız. Buradan herkese sesleniyorum, önümüzdeki hafta oy veren vermeyen herkesin elini sıkmaya geleceğim. Tekrar teşekkür ederim" dedi.

Hidayet Türkoğlu'nun yönetim listesi: Ali Haluk San, Ali Limoncuoğlu, Batur Şulen, Gökhan Dinçer, Hüseyin Beşok, Kemal Dinçer, Mehmet Fatih Öztürk, Mert Çetinkaya, Mustafa Sarımermer, Muzaffer Yıldırım, Ömer Onan, Serap Köz Yücesir, Şirin Karadeniz, Yılmaz Argüden.

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