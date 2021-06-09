Son dakika! Esnafa yönelik hibe desteği ödemeleri yarın başlıyor

Son dakika! Ticaret Bakanı Mehmet Muş; esnaf ve sanatkarlara yönelik hibe desteği ödemelerinin yarından itibaren banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. Destek kapsamında esnafa 3 bin ve 5 bin TL ödeme yapılacak.

Koronavirüs pandemisinden olumsuz etkilenen esnafın, dört gözle beklediği haber Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Muş, hibe desteği ödemelerinin yarın yapılacağını söyledi.

3 BİN VE 5 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Bakan Muş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hibe desteğine başvuran esnafımıza yarından itibaren ödemelere başlıyoruz. 3 bin TL ve 5 bin TL hibe desteği ödemesi, başvuru sıralaması dikkate alınmak suretiyle, yarından itibaren esnafımızın Bakanlığımıza bildirdiği banka hesaplarına yatırılmaya başlanacaktır." dedi.

HİBE DESTEĞİ İÇİN ESNAF İKİ GRUBA AYRILACAK

1 milyon 384 bini aşkın esnaf ve sanatkara yaklaşık 4 milyar 622 milyon liralık ödeme yapılacak. Söz konusu ödeme için esnaflar iki gruba ayrılacak ve yer aldığı gruba göre 3 bin veya 5 bin TL ödemesini alacak.

5 BİN TL DESTEK ALACAK ESNAF GRUBU

Birinci grupta yer alan işletmelere 5 bin TL ödeme yapılacak. Bu grupta 235 bin esnaf bulunuyor. 5 bin TL'lik destekten yararlanacaklar şunlar: Kahvehane, kantinler, kafe, hamamlar, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, öğrenci yurtları, lunaparklar, kırtasiyeler, internet kafeler, düğün salonları.

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