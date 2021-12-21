Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı: Üründe, gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur...
AA / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Ekonomi
Edinilen son dakika gelişmesine göre Hazine ve Maliye Bakanlığı: Üründe, gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak.
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Üründe, gerçek kişilerce Türk lirası vadeli hesaplar üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak.
AA / Zeynep Çetinkaya - Ekonomi Haberleri
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