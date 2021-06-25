Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar...
Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek"
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar