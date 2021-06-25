Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar...
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: 'Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar...
Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar enflasyonla mücadelede başarı getirecek"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: 'Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor.'
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Büyüme, ödemeler dengesi ve kamu maliyesi tarafı olumlu sinyaller veriyor."
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira arttı
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: "Merkez Bankası, fiyat istikrarına odaklı kararlı duruş sergilemeli. Disiplinli ve öngörülebilir politikalar... - Haberler Ekonomi
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