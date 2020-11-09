Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istifasını kabul etti. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın değerlendirme sonunda sonucunda Berat Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 5 yıldır yürüttüğü bakanlık görevinden sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı.

İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın istifa kararına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en büyük yönetim reformu olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız kabinesini kurarak, milletimizin takdirine sunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kabinede yer verilen bakanlarımız, 10 Temmuz 2018 tarihinde Meclis'te yemin ederek resmen görevlerine başlamışlardır.

Daha önceki hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yapan İstanbul Milletvekili Berat Albayrak, Cumhuriyetimizin 66'ncı Hükümeti olan bu kabinede, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yer almıştır.

Bölgesel ve küresel siyasi krizlerle ilave olarak koronavirüs salgını sebebiyle gelişmiş devletlerin dahi ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığı bir dönemde , Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın gayretleriyle ülkemiz, bu kritik süreçte olabilecek en az hasarla yoluna devam etmiş, sayın bakanımızın başarıları sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilmiştir.

Bilindiği gibi 8 Kasım 2020 Pazar akşamı, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, sosyal medya hesaplarından birinde sağlık sorunları nedeniyle görevden affını isteyen bir açıklama yayınlamıştır.

Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Albayrak'ın görevden af talebi kabul edilmiştir"