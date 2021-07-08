Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması
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Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması

Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, takımda kalıcı olmak istediğini bildirerek,"Ömer hocanın bize kattıkları doğrultusunda Avrupa'da oynamak istiyorum.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, takımda kalıcı olmak istediğini bildirerek,"Ömer hocanın bize kattıkları doğrultusunda Avrupa'da oynamak istiyorum." dedi.

Hatayspor'un, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'dan transfer ettiği 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Sadık Baş, takımının yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde güç depoluyor.

Sadık Baş, AA muhabirine, Hatayspor'a gelmeden önce takıma uyum sağlayabilme, bilmediği lige alışabilme ve kendini gösterebilme gibi konularda aklında soru işaretleri olduğunu söyledi.

"Buraya geldiğim için çok mutluyum"

Kulübe geldikten sonra teknik ekip, futbolcu ve personelle gerçek bir aile ortamı olduğunu gördüğünü anlatan Sadık, "O yüzden uyum sürecini çok güzel bir şekilde geçirdik ve sanki bu sene gelmiş gibi değil de daha önceden de burada mücadele ediyormuşum gibi hissediyorum. O yüzden buraya geldiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Sadık Baş, teknik direktör Ömer Erdoğan ile çalışmanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Öncelikle hedefim burada kendimi ispatlayıp Hatayspor'da kalıcı olmak istiyorum. Ondan sonra ilerleyen dönemde kendime yüksek hedefler koyup, o hedeflere yürümek istiyorum. Bununla birlikte kişisel gelişimim için Ömer hocanın bize kattıkları doğrultusunda Avrupa'da oynamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Hatayspor'un maçlarını izlediğini aktaran sağ kanat oyuncusu, takımın hücum oyunuyla dikkati çektiğini ifade etti.

"Başarılı olacağımı düşünüyorum"

Takımın büyük hedefleri olduğunu dile getiren Sadık, şunları kaydetti:

"Geçen sene UEFA'ya gidememe konusunda kıl payı kaçırılmış bir başarı var. Bence takım bu sene bunun üstesinden gelecektir. Hatalarından ders çıkarılmış bir takım görüyorum. O yüzden bu hataları yapmayıp hedefe kitlenen bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Bu sene hedefimize ulaşacağımız diye söyleyebilirim. Bu sene de elimden geldiği kadar skora katkı sağlamak istiyorum. Ben Hatayspor'da gerçekten başarılı olacağımı düşünüyorum."

Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması
Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması
Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması
Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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Son dakika! Hatayspor'un yeni transferi Sadık Baş, kulüpte kalıcı olmak ve Avrupa'da oynamak istiyor Açıklaması - Haberler Spor
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