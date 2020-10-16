Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi
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Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

16.10.2020 19:17 | Son Güncelleme: 16.10.2020 19:31
Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Son dakika: 17 futbolcusu koronavirüse yakalanan Hatayspor'un, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Erzurumspor maçı ertelendi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da toplam 17 futbolcu ile birlikte teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin koronavirüs testi pozitif çıktı ve BB Erzurumspor maçı ertelendi.

Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan koronavirüs testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan'ın ve bir kulüp personelimizin koronavirüs testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda koronavirüs virüsüne rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

PAZAR GÜNÜ OYNANACAKTI

Sonrasında ise BB Erzurumspor, karşılaşmanın ertelendiğini duyurdu. Süper Lig'in 5. haftasında 18 Ekim Pazar 13:30'da başlaması planlanan Hatayspor - BB Erzurumspor maçı, TFF'nin belirleyeceği bir tarihte oynanacak.

EN AZ 14 OYUNCU GEREKİYOR

TFF yönetmeliği gereği, bir takımın sahaya çıkması için en az 14 futbolcusunun sağlıklı olması gerekiyor.

TFF'nin yaptığı açıklamada, "Atakaş Hatayspor ile Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor takımları arasında Antakya Atatürk Stadı'nda 18 Ekim Pazar günü oynanması gereken Süper Lig 5. Hafta müsabakası, Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden Covid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat hükümleri gereğince ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşma Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte oynanacaktır." ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Hatayspor-Erzurumspor maçı koronavirüs nedeniyle ertelendi

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