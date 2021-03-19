Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak
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Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak

19.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:13

Son dakika! Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizinden vazgeçildiğini ve ana para borcuna 18 ay taksitle yapılandırma imkanı sağlanacağını duyurdu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde, 18 ay taksitlendirme imkanı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının başlatıldığını açıkladı.

Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

"Pandemiyle mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlarımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık hayata geçirildi.

18 AY TAKSİT İMKANI

TESKOMB kefaleti ile Halk Bankası kaynaklarından kullandırılan kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılması 18 Mart 2021 tarihi itibarıyla başlatıldı.

KALAN TAKSİTLER FAİZSİZ 6 AY ÖTELENDİ

Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Son Dakika! Esnafın Halk Bankası kredilerinde gecikme faizlerinden vazgeçilecek, anapara borçlarına 18 ay taksit yapılacak
Haber Yorumları (20)
SELİN: devleti ne hale getirdiklerini iyi anlamak lazim. kasada para birakmamislar. Vatandasi da magdur ettiler. en azindan kredi cekenlerden alalim diye uzattikca uzatiyorlar. ne olacak. Bu yönetim nerede yahu. . kriz yok. teget gecer vs. ne onldu bunlara. asil bomba tepedeki cekilince patlayacak. demedi demeyin. .
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ARTVİNLİ: Özel bankalar sizde elinizi taşın altına koyun hiç olmazsa işyeri kapalı olan esnafı rahatlatın
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HAKAN: borcunu zamanında ödediğin için zararda olmak. . . ne denilebilir ki. . .
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