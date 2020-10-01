Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı
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Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı

01.10.2020 16:30 | Son Güncelleme: 01.10.2020 16:51

Son dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Hırvat kulübü, 27 yaşındaki oyuncunun kiralanması için Beşiktaş'a 400 bin euro ödeyecek.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Umut Nayir, Hajduk Split ile anlaşma sağladı.

TRT Spor'da yer alan habere göre; 27 yaşındaki forvet, satın alma opsiyonu ile birlikte 1 yıllığına kiralık olarak forma giyecek. Beşiktaş, kiralama bedeli olarak Hajduk Split'ten 400 bin euro alacak.

SERGEN YALÇIN KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Konyaspor maçından önce yaptığı açıklamada, "Jeremain Lens ve Umut Nayir'i kadroda düşünmüyoruz. Ya başka takım bulacaklar ya da kadro dışı kalacaklar" diyerek başarılı golcünün ayrılacağını belirtmişti.

27 yaşındaki oyuncunun menajeri Ergün Yücel, "Hajduk Split ile kiralama konusunda ciddi aşama kaydettik" diyerek transferin sinyalini vermişti.

Son Dakika: Hajduk Split, Umut Nayir'i satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı
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