Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
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Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Son dakika haberleri! VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.586 puanda dengelendi.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ağustos vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından 1.586 puanda dengelendi.

Ağustos vadeli endeks kontratı, en yüksek 1.586,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 1.586,00 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,9 artışla 1.580,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Analistler, son dönemde açıklanan verilerin ekonomideki toparlanmanın ivme kaybettiğine işaret etmesinin, destekleyici para politikalarının süresinin uzayacağı beklentilerini artırdığını ve bu nedenle perşembe günü ABD'de başlayacak Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu öncesinde pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini bildirdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama çalışmalarında sağlanan ilerlemelerin de piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün veri gündeminin sakin olduğunu, teknik açıdan ise endeks kontratında 1.590 ve 1.615 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Gürdamar

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