Son dakika haberleri... Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri... Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti

Son dakika spor haberi: Türkiye Tekvando Federasyonu, Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 tekvandocu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Son dakika haberleri... Trafik kazasında 3 tekvandocu hayatını kaybetti
20.09.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.09.2020 16:42

Türkiye Tekvando Federasyonu, Niğde'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 tekvandocu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Niğde-Çiftlik kara yolu Güresen Tepe mevkisinde gerçekleşen kazada 3 tekvandocu hayatını kaybetti, 2 tekvandocu da yaralandı.

Kazada, araçtaki Niğde Çiftlikspor Kulübü sporcuları Emir Yalçın, Atakan Kurt ve Muhammet Emin Koç, olay yerinde vefat etti.

Yaralılar Kenan Adıyaman ve Mükerrem Tekin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Federasyondan yayımlanan mesajda, hayatını kaybeden sporculara Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, yaralı sporculara ise acil şifalar dilendi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de sporcuların antrenörü Ramazan Yılmaz'ı arayarak taziyelerini iletti. Başkan Şahin, yaralı sporcular için de acil şifalar dileğinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Halil İbrahim Avşar
Halil İbrahim Avşar
AA Editörü
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