Son dakika haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi
28.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:06
Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.
İhaleye, 23 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.
İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,76 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 15,81 seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan