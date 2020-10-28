Son dakika haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.