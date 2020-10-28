Son dakika haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi
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Son dakika haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi

28.10.2020 12:03 | Son Güncelleme: 28.10.2020 12:06
Son dakika haberleri: TCMB repo ihalesiyle piyasaya 5 milyar lira verdi

Gelen son dakika haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün geleneksel yöntemle düzenlediği 25 Kasım vadeli repo ihalesi ile piyasaya 5 milyar lira verdi.

İhaleye, 23 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 14,76 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz yüzde 15,81 seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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