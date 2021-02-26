Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz."

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz.