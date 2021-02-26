Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz."
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Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz."

26.02.2021 10:45 | Son Güncelleme: 26.02.2021 10:45
Son dakika haberleri! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Üretici ve balıkçılarımıza yaklaşık 140 milyon liralık destek ödemesine bugün başlıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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