Son dakika haber! Stjepan Tomas: "Bireysel hatalarla çok kötü gardımız düştü ve üzüldük"
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Son dakika haber! Stjepan Tomas: "Bireysel hatalarla çok kötü gardımız düştü ve üzüldük"

28.11.2020 21:44 | Son Güncelleme: 28.11.2020 21:50
Son dakika haber! Stjepan Tomas:

Son dakika haberi: Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray maçının ardından, takımının hücumda eksik kaldığını ve bireysel çok hata yaptığını söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Galatasaray maçının ardından, takımının hücumda eksik kaldığını ve bireysel çok hata yaptığını söyledi.

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 4-0'lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından Stjepan Tomas, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

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"Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Golden sonra gardımız düştü. Hücumda çok etkisiz kaldık. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Bireysel hatalar çok yaptık. Değişikliklerle toparlama çalıştık ancak bireysel hatalarla çok kötü gardımız düştü ve üzüldük. Remy bu hafta son iki gün antrenmana çıktı. Bunun için Skoda'yı tercih ettik. Fernando toparlamaya başladı o da bize katkı verecektir. Maalesef bugün kötü oynadık."

(Kubilay Ateş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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