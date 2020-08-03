Son dakika haberleri... Sivassporlu Muammer Yıldırım baba oldu
Son dakika gelişmesine göre Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, baba oldu.
03.08.2020 15:11 | Son Güncelleme: 03.08.2020 15:46
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, baba oldu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Muammer ve Dila Yıldırım çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi.
Yıldırım çifti, çocuklarına Alaz ismini verdi.
Açıklamada, "Yıldırım çiftine bebekleri ile birlikte sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür dileriz." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA