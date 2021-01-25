Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor
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Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor

25.01.2021 12:40 | Son Güncelleme: 25.01.2021 14:23

Yalova'nın ormanlarında yetişen davulga meyvesi binbir derde deva oluyor. Vatandaşlar, pazarlarda çok sık görülmeyen meyveyi ormanlardan ücretsiz topluyor.

Armutlu ilçesinin çam fıstığı ormanlarında kendiliğinden yetişen davulga meyvesini ormanları ziyaret edenler bolca bulabiliyor. İlçedeki ormanlarda bol bulunan şifa deposu meyveden vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanabiliyor.

Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor

BİNBİR DERDE DEVA

Dağ çileği olarak da bilinen bu şifalı meyve, çocuk felci, ağız ve deri yaralarına sebebiyet veren virüsleri öldürüyor. C vitamini açısından zengin olan dağ çileği, sigaranın zararlarını da azaltıyor. Ciltteki sivilce ve aknelere iyi geliyor. İdrar söktürücü, romatizma ağrılarını azaltıcı tesiri var. Sinirleri kuvvetlendirip, bağırsak kurtlarını döküyor.

Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor

"PAZARA ÇOK SIK GELMİYOR"

Ormanda bu meyveden toplayıp yeme imkanı bulan vatandaşlar, "Buradaki ormanlara gezmeye geldik. Ormanlarda bolca yetiştiğini gördük. Tadı da çok güzel. Bu meyve pazara çok sık gelmiyor. Çok lezzetli ve vücuda çok faydası var. Biz de toplayıp afiyetle yedik" dedi.

Vatandaşlar şifa deposu olarak bilinen davulga meyvesini ormandan bedavaya topluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK TÜRKER

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