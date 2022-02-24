Son dakika haberleri! Seyitömer ve Tunçbilek termik santrallerinde çevre yatırımları tamamlandı

Çelikler Holding Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri çevre yatırımlarını tamamladı.

Çelikler Holding'den yapılan açıklamaya göre, Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri için Haziran 2020 tarihinde başlatılan wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri olan çevre yatırım çalışmaları 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlandı.

Açıklamada, "Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri çevre mevzuatına uygun dry FGD baca gazı arıtma sistemleri yatırımları 2020 yılının Haziran ayında tamamlanıp devreye alınmıştı.

Yüksek yatırım maliyetine rağmen uluslararası standarda ulaşmak için Haziran 2020 yılında yapımına başlanan wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemlerinde de 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup, şuan bu sistemle enerji üretimine devam etmektedir. Su buharının yükseldiği bu bacalar, hem çevre dostu, hem de milli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin küresel krizlerden daha güçlü çıkabilmesi için üretimin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerektiğinin belirtildiği açıklamada şunlara vurgu yapıldı:

"Enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğun farkındayız. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz.

Bu yatırımlarımızla birlikte çevreye daha duyarlı hale gelen ve bacalarından su buharı yükselen santrallerimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış olacaktır. Yerli ve Milli kaynağımız olan kömür enerji üretimine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayıp en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır."