Son dakika haberleri | Şanlıurfaspor: 3-0

STAT: Zafer Stadyumu

HAKEMLER: Ali Rıza Altunbakır, Mehmet Saldıraner, Yasin Kılıç

AFJET AFYONSPOR: Mehmet Doğan - Emre Tosun, Onur Ramazan Toprak (Dk. 90 Mehmet Özdıraz), Cihan Özkara, Seyfettin Anıl Yaşar, Savaş Tağa (Dk. 84 Ferhan Evren), Yusuf Emre Kasal (Dk. 90 Görkem Güven), Aykut Uluç, Ferit Erişçi, Okan Yıldız, Hacı Mustafa Karabulut (Dk. 76 Nazmi Candoğan)ŞANLIURFASPOR: Fatih Kaldan - Göksu Alhaz (Dk. 63 Mustafa Şen), Süleyman Luş, Sefa Özdemir, Galip Güzel, Gökdeniz Varol (Dk. 65 İlker Sayan), Tarık Kurt, İhsan Uğur Göktaş (Dk. 85 Volkan Geyik), Yunus Emre Gedik (Dk. 63 İsmail Cem Kara), Enes Subaşı, Fevzi ÖzkanGOLLER: Dk. 40, Dk. 53 Cihan Özkara, Dk. 51 Onur Ramazan Toprak (AFJET Afyonspor)SARI KARTLAR: Okan Yıldız (AFJET Afyonspor) - Yunus Emre Gedik, İhsan Uğur Göktaş, Enes Subaşı, Sefa Özdemir (Şanlıurfaspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta AFJET Afyonspor 16'ncı hafta erteleme maçında evinde Şanlıurfaspor'u konuk etti. Maçın ilk yarısında iki ekip de iyi direnç gösterirken devrenin sonuna doğru ev sahibi golü buldu. İkinci yarıda da etkili olan ve 2 gol daha kaydeden Afyonspor maçı 3-0 kazandı.40'ıncı dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı serbest vuruşta Savaş topu kale sahası içine gönderdi. Kafalardan seken topa son dokunan Cihan'ın vuruşu ağlara gitti: 1-0.51'inci dakikada gelişen ev sahibi atağında rakibe yaptığı baskı sonucu topu kazanan Cihan, ceza alanına giren Onur Ramazan'a yerden pasını gönderdi. Bu oyuncu uzak köşeden topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0.53'üncü dakikada AFJET Afyonspor'un kazandığı köşe vuruşunda Savaş'ın kale sahası ön çizgisine yaptığı ortaya kafayı vuran Cihan topu ağlara göndererek kendisinin 2, takımının 3'üncü golünü kaydetti: 3-0.

Karşılaşmayı AFJET Afyonspor 3-0 kazandı.

- Afyonkarahisar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER