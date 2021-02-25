Son dakika haberleri... Peugeot yeni logosunu tanıttı
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Son dakika haberleri... Peugeot yeni logosunu tanıttı

25.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 20:40
Son dakika haberleri... Peugeot yeni logosunu tanıttı

Son dakika haber... Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif 11'inci versiyon yeni logosu tanıtıldı.

Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan daha akıcı, daha kaliteli ve daha zarif 11'inci versiyon yeni logosu tanıtıldı.

Peugeot'tan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en eski otomotiv markası Peugeot yeni bir logo ile kişiliğini ve karakterini yeniden tanımlıyor ve tarihinde yeni bir sayfa açıyor.

Peugeot'un 1850 yılından bu yana, hepsi de aslan amblemini taşıyan 10 farklı logoya sahip oldu. Bugün ise Peugeot markasının küresel tasarım stüdyosu Peugeot Design Lab tarafından tasarlanan 11'inci versiyon tanıtıldı.

Son 10 yılda modellerini tamamen elden geçirerek ürün gamını yenileyen Peugeot, yeni ve modern ürünlerini tamamlamak için logosunu yeniden tasarladı. Logo üzerindeki amblem, aslan, aynı zamanda güçlü ve içgüdüsel bir marka olmayı yansıtıyor. Yeni logo, Peugeot'nun dün ne anlama geldiğini, Peugeot'nun bugün ne anlama geldiğini ve Peugeot'nun yarın ne anlama geleceğini somutlaştırıyor.

Marka, son 10 yılda, tüm ürün gamı yenilendi ve sınıf atladı. Bunun yansıması olarak 2021 yılında Peugeot e-Expert ve 2019 yılında Partner ile "Yılın Uluslararası Ticari Aracı" ve üç kere "Yılın Otomobili" (2014 yılında Peugeot 308, 2017 yılında Peugeot SUV 3008 ve 2020 yılında Peugeot 208) seçilerek başarısını perçinledi. Peugeot, hem binek otomobiller hem de hafif ticari araçlarıyla elektrikli bir ürün gamı oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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