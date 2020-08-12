Son dakika haberleri... OPEC: Küresel petrol talebi 9.1 mln. varil/gün düşecek Son dakika haberi: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı küresel petrol talebinde günlük düşüş öngörüsünü 0.1 milyon varil indirerek, günde ortalama 9.1 milyon varil düzeyine çekti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 2020 yılı küresel petrol talebinde günlük düşüş öngörüsünü 0.1 milyon varil indirerek, günde ortalama 9.1 milyon varil düzeyine çekti.

OPEC'in aylık raporuna göre, küresel petrol talebi 2020 yılında, günde ortalama 90.6 milyon varil düzeyine gerileyecek.

OPEC'in günlük hampetrol üretimi, Haziran ayına göre 0.98 milyon varil artışla, günde ortalama 23.17 milyon varil düzeyine yükseldi.OPEC 2021 yılına ilişkin küresel petrol talebi öngörüsünü ise, bir önceki öngörüsündeki "günde ortalama 7.0 varil artış" olarak değiştirmedi. Rapordaki verilere göre, küresel petrol talebi 2021 yılında günde ortalama 97.6 milyon varil düzeyine yükselecek.

Kaynak: DHA