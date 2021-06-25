Son dakika haberleri! Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı
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Son dakika haberleri! Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı

Son dakika haberleri! Milli yüzücü Selen Özbilen, genç ve açık yaş uzun kulvar milli takım seçmelerinde Türkiye rekoru kırdı
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme müsabakalarında Türkiye rekoru kırıldı.

Edirne Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen seçmelerin dördüncü gününde, 20 yaşındaki milli yüzücü Selen Özbilen, 100 metre serbest kadınlar kategorisinde 54.68 derecesi ile kendisine ait Türkiye rekorunu yeniledi.

Türkiye Turkcell Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçme Yarışları yarınki müsabakaların ardından sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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