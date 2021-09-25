Son dakika haberleri | Maç izlerken kalp krizi geçirip, öldü
Son dakika haberleri: TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor'un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy (33) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - TFF 3'üncü Lig'de mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor'un Bayrampaşa ile maçını İstanbul'da Çetin Emeç Stadyumu'nda izleyen Fatih Aksoy (33) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Aksoy, Iğdır Çalpala köyünde toprağa verilecek.
Iğdır'a bağlı Çalpala köyünde yaşayan Fatih Aksoy, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden Alagöz Holding Iğdırspor'un Bayrampaşa maçını izlemek için Çetin Emeç Stadyumu'na gitti. Maçın ilk yarısı oynanırken Aksoy stadyumda geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.İstanbul'da vefat eden Aksoy'un cenazesi Iğdır'a getirilerek Çalpala köyünde toprağa verilecek.BABASI DA KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETMİŞ
Bu arada, Aksoy'un babasının da 25 yıl önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.
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