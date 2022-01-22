Son dakika haberleri: Maç esnasında rahatsızlanan Akhisar Belediyespor Başantrenörü Karadağ hastaneye kaldırıldı

KARŞIYAKA, İZMİR (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde oynanan Karşıyaka Bornova Belediyesi- Akhisar Belediyespor karşılaşması, müsabaka sırasında konuk takımın başantrenörü Cengiz Karadağ'ın hastaneye kaldırılmasının ardından ertelendi.

Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'ndeki müsabakanın ikinci periyodunda rahatsızlanan başantrenör Karadağ, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karadağ'ın hastaneye götürülmesinden sonra müsabaka bir süre devam etti. Bornova Belediyesi Karşıyaka'nın 47-36 önde tamamladığı devreden sonra iki takımın anlaşması sonucu karşılaşmanın ileri bir tarihte tamamlanmasına karar verildi.