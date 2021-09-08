İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı

İTTİFAK Holding Konyaspor, Mısırlı golcü Ahmet Hassan ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı.

İTTİFAK Holding Konyaspor, Mısırlı golcü Ahmet Hassan ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı.

Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen 28 yaşındaki Ahmed Hassan, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 1 sezon kiralık olarak Konyaspor forması giyecek olan Hassan, "Açıkça söylemek gerekirse çok heyecanlıyım. Yeni bir sayfa açmış oluyorum. Taraftarımızın oldukça ateşli olduğunu biliyorum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getirip, elimden geldiği kadar gol atarak Konyaspor'u başarıya ulaştıracağız. Her forvetin aklında elbette belli bir gol atma hedefi vardır. Geçen sene attığım 15 golü bu sene geçmek istiyorum. Bu sayede takımımın galibiyetlerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı