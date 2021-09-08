İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı

İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İTTİFAK Holding Konyaspor, Mısırlı golcü Ahmet Hassan ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı.

İTTİFAK Holding Konyaspor, Mısırlı golcü Ahmet Hassan ile 1 yıllığına kiralık olarak anlaştı. 

Yunanistan'ın Olimpiakos takımında forma giyen 28 yaşındaki Ahmed Hassan, Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen törenle kendisini yeşil-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. 1 sezon kiralık olarak Konyaspor forması giyecek olan Hassan,  "Açıkça söylemek gerekirse çok heyecanlıyım. Yeni bir sayfa açmış oluyorum. Taraftarımızın oldukça ateşli olduğunu biliyorum. Üzerime düşen vazifeyi yerine getirip, elimden geldiği kadar gol atarak Konyaspor'u başarıya ulaştıracağız. Her forvetin aklında elbette belli bir gol atma hedefi vardır. Geçen sene attığım 15 golü bu sene geçmek istiyorum. Bu sayede takımımın galibiyetlerine katkı sağlamak istiyorum" dedi.

İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı
İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Caner Erkin, Fatih Karagümrük'te
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i kadrolarına kattıklarını açıkladı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Ersin Tatar Yaşar Güler Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Üner Aleyna Tilki Derya Baykal Kaan Yıldırım
Spor Diego Ozan Tufan Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İttifak Holding Konyaspor, Ahmed Hassan'ı renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 15:15:31. #1.16#

title