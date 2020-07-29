Son dakika haberleri! Kasımpaşa'da Quaresma ile yollar ayrıldı Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı. Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: DHA