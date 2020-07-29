Son dakika haberleri! Kasımpaşa'da Quaresma ile yollar ayrıldı
Son dakika haberlerine göre Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.
29.07.2020 16:14 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:55
Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 36 yaşındaki Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma ile yollarını ayırdı.
Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA