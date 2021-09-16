Son dakika haberleri: İpek Er'in ölümüyle ilgili davada sanığın tutuklanma talebi reddedildi - Haberler
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Son dakika haberleri: İpek Er'in ölümüyle ilgili davada sanığın tutuklanma talebi reddedildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İpek Er'in ölümüyle ilgili davada sanığın tutuklanma talebi reddedildi

Son dakika gündem haberine göre BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, "Masum olduğumu düşünüyorum.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm" dedi. Mahkeme, Orhan ile ilgili savcının tutuklama talebini reddetti.

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 5'inci duruşmaya, tutuksuz sanık Musa Orhan ve avukatları, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nden (SEGBİS) katıldı. İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasını okudu. Sanık hakkında, nitelikli cinsel saldırı suçunu işlediğinin sabit olduğunun belirtildiği mütaalada, "Sanığın eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 102/2 maddesi gereğince 12 yıldan az olmak şartıyla cezalandırılmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasfı ve suç için kanunda öngörülen ceza süresinin sanığın kaçacağı veya delil karartacağı yönünde somut olgu niteliğinde olması hususları gözetilerek hükümle birlikte tutuklanmasına karar verilmesi" istendi. İpek Er'in annesi Hikmet ve babası Fuat Er ile avukatları mütalaaya ilişkin beyanlarında sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti.Sanık Orhan ise mütalaaya ilişkin savunmasında, "Masum olduğumu düşünüyorum. İpek Er'in ölümüne üzgünüm. Beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme Başkanı davayı 3 Aralık 2021 tarihine erteleyerek, sanık Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Uzman Çavuş olan Orhan, olaydan sonra görev alınmıştı.


Son dakika haberleri: İpek Er'in ölümüyle ilgili davada sanığın tutuklanma talebi reddedildi

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yücel Durak - Son Dakika Haberleri
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