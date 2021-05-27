Son dakika haberleri... İnegölspor'da ilk transfer Sürgülü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... İnegölspor'da ilk transfer Sürgülü

Son dakika haberleri... İnegölspor'da ilk transfer Sürgülü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Kırklarelispor'dan stoper İbrahim Sürgülü ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Kırklarelispor'dan stoper İbrahim Sürgülü ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Mustafa Arıcı, "Hocamızın verdiği transfer raporları doğrultusunda iç ve dış transfer çalışmalarımıza başladık. Bugün ilk dış transferimizi gerçekleştirdik ve Kırklarelispor'dan stoper İbrahim Sürgülü ile 2 yıllık anlaşma sağladık. Kendisi geçtiğimiz sezon çok başarılı bir performans sergiledi ve takımı ile Play-Off oynama başarısı gösterdi. Umarım aynı başarının daha fazlasını bizde de gösterecek. Bundan şüphemiz yok. Anlaşmanın her iki taraf içinde hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

İbrahim Sürgülü ise, "İnegölspor gibi büyük bir camiaya geldiğim için çok mutluyum. Hedeflerim var. Geçen sezon takımımla play-off oynadık. İnşallah bu sezon İnegölspor ile şampiyonluk yaşarız. Anlaşmanın hem kendime hem de İnegölspor camiasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Volkan Bozkır İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Sibel Can Oğuzhan Koç
Spor Ali Koç Ali Palabıyık Mustafa Cengiz Mustafa Denizli Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri... İnegölspor'da ilk transfer Sürgülü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 11:23:03. #1.13#

title