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Son dakika haberleri: Gram altın 438 lira seviyelerinde

Son dakika habere göre Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor.

29.07.2020 10:17 | Son Güncelleme: 29.07.2020 10:49

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 438 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel dün yüzde 1,97 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 437,3 liradan tamamladı.

Gram altın, saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 438 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 720 lira, Cumhuriyet altını 2.920 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise dün 1.981 dolar ile tarihinin en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün 1.960 dolara geriledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, karar metni ve Powell'ın gelecek dönem için vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını söyledi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 415-430 lira bandının izleneceğini kaydetti.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri: Gram altın 438 lira seviyelerinde

Kaynak: AA

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