Son dakika haberleri | Giresun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Son dakika haberleri | Giresun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

01.03.2021 11:07 | Son Güncelleme: 01.03.2021 11:07
Son dakika haberleri | Giresun merkezli silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Giresun merkezli 3 ilde silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen zanlılara yönelik Giresun'un Eynesil ilçesi ile Trabzon ve İstanbul'da tespit edilen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramada 6 ruhsatsız ve 2 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 199 sahte 100 liralık banknot, bir sahte 100 dolarlık banknot, silah parçaları ve fişekler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Görele Adliyesine sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla, biri e ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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