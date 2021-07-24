Son dakika haberleri | Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Cicaldau, İstanbul'da
Edinilen son dakika gelişmesine göre Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau İstanbul'a geldi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'ten kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen Cicaldau'yu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Burada olduğum için mutluyum. Umarım her şey iyi gidecek." ifadelerini kullandı.
Kovid-19 aşısı bulunan futbolcu, havalimanında bir de testten geçirildi. Cicaldau'nun havalimanından ayrıldıktan sonra sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak