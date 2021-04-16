Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia, Kovid-19'u atlattı

Son dakika haberler... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te orta saha oyuncuları Fabio Borini ve Lucas Biglia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te orta saha oyuncuları Fabio Borini ve Lucas Biglia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce testleri pozitif çıkan iki oyuncuya salı günü uygulanan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük