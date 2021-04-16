Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia, Kovid-19'u atlattı
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Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia, Kovid-19'u atlattı

Son dakika haberleri! Fatih Karagümrük'te Borini ve Biglia, Kovid-19'u atlattı
Anadolu Ajansı / Berad Büyük - Haberler | Spor

Son dakika haberler... Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te orta saha oyuncuları Fabio Borini ve Lucas Biglia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te orta saha oyuncuları Fabio Borini ve Lucas Biglia, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, daha önce testleri pozitif çıkan iki oyuncuya salı günü uygulanan testlerin sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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