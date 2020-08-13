Son dakika haberleri... F1 pilotu Sergio Perez koronavirüsü atlattı
Son dakika habere göre Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
13.08.2020 11:27 | Son Güncelleme: 13.08.2020 12:26
Formula 1 takımlarından Racing Point'in Meksikalı pilotu Sergio Perez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattı.
Racing Point'ten yapılan açıklamada, Perez'e yapılan son Kovid-19 testinin negatif çıktığı duyuruldu.
Meksikalı pilotun, 16 Ağustos'ta İspanya'da düzenlenecek sezonun 6. yarışında mücadele edeceği belirtildi.
30 Temmuz'daki koronavirüs testi pozitif çıkan Perez, Büyük Britanya'daki sezonun 4. ve 5. yarışına katılamamıştı.
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Kaynak: AA