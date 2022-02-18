Son dakika haberleri! Eyyübiye Belediyespor'da transfer
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Son dakika spor haberi: Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor, Sierra Leoneli futbolcu Gbassay Koroma ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Ampute Süper Lig takımlarından Eyyübiye Belediyespor, Sierra Leoneli futbolcu Gbassay Koroma ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Eyyübiye Belediyespor Kulübü Başkanı Serdar Yıldırım, AA muhabirine, 2 yabancı oyuncularının ülkelerine dönmesinden dolayı takıma yeni oyuncular katmak istediklerini söyledi.
Bu kapsamda Koroma'yı transfer ettiklerini ifade eden Yıldırım, "Koroma, sözleşmeyi imzaladı. Takıma hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 1-2 yabancı oyuncu daha alarak gücümüzü arttırmak istiyoruz." diye konuştu.