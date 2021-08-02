Son dakika haberleri: Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor
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Son dakika haberleri: Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor

Son dakika haberleri: Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Tekirdağ'ın profesyonel liglerdeki tek temsilcisi konumunda yer alan Ergene Velimeşespor yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Mavi-beyazlılar, sağ bek Göksu Alhas ile santrfor İsmail Düzgün'ü kadrosuna kattı.

Bundan önceki sezonlarda olduğu gibi yeni sezonda da adından sıkça söz ettirecek kadro kurma konusunda kararlı olan Ergene Velimeşespor'da Serkan Bezgin başkanlığındaki yeni yönetim transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Ergene Velimeşespor, TFF 1. Lig'de 129, TFF 2. Lig'de 119 maçı bulunan, sırasıyla Trabzonspor, 1461 Trabzon, Şanlıurfaspor, Ankaragücü, Adana Demirspor, Boluspor, Adanaspor, Eyüpspor formalarını giyen ve son olarak Şanlıurfaspor ile geçen sezonun kapanış maçında Ergene Velimeşespor'a karşı da top koşturan 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu Göksu Alhas ile sözleşme imzaladı.

Alhas, geçtiğimiz sezon takımı ile 20 maçta forma giydi.

İsmail Düzgün Ergene Velimeşespor'da

Mavi-beyazlılar, 3. Lig şampiyonluğu yaşayan ve hücumun her bölgesinde oynayabilen 30 yaşındaki başarılı oyuncu İsmail Düzgün'ü de kadrosuna kattı. Başarılı futbolcu, geçtiğimiz sezon takımı ile 29 maçta görev almış ve 4 gol kaydetmişti, ayrıca kariyeri boyunca TFF 2. Lig'de 104 maçta 26 gol, TFF 3. Lig'de 111 maçta 38 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Ergene Velimeşespor'un kısa süre içerisinde yapacağı yeni transferleri de kamuoyuna duyuracağı kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberleri: Ergene Velimeşespor transferde hız kesmiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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