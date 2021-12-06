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Son dakika haberleri | Dilaver Mutlu: "Futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin"

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre - Dilaver Mutlu: "Futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin" Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-2 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, devre arasında iyi hamleler yaptıklarını ve maçı çevirmeyi başardıklarını söyledi.

ANKARA (İHA) - - Dilaver Mutlu : "Futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin"

İZMİR - Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu, 2-2 berabere kaldıkları Ankara Keçiörengücü maçının ardından yaptığı açıklamada, devre arasında iyi hamleler yaptıklarını ve maçı çevirmeyi başardıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Menemenspor, sahasında Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Nasadoge Menemenspor Teknik Sorumlusu Dilaver Mutlu mücadeleyi değerlendirdi.

Dilaver Mutlu, "Bugün son derece çekişmeli, mücadeleci bir müsabaka oynadık. İlk yarıda öne de geçtik ama iki tane ferdi hatadan yediğimiz gollerle geriye düştük. Devre arasında iyi hamleler yaptığımızı düşünüyoruz. İkinci yarıda neredeyse tek kale maç oynadık. Son dakikalarda da olsa golü bulduk. 2-2'den sonra 3'üncü golü de bulabilirdik. Ama futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin; biz de en azından kaybetmedik. 3-4 haftadır maç kaybetmiyoruz. İnşallah iyi gidişatımızı Tuzla maçıyla da devam ettiririz" dedi.

Son dakika haberleri | Dilaver Mutlu: Futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Son dakika haberleri | Dilaver Mutlu: Futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

Son dakika haberleri | Dilaver Mutlu: Futbolda kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Spor Haberleri

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