Son dakika haber: Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı

Son dakika haber: Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... Bursaspor Kulübü, birçok takımın transfer listesinde olan Burak Altıparmak'ın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

Bursaspor Kulübü, birçok takımın transfer listesinde olan Burak Altıparmak'ın gelecek sezonda da takımda kalacağını açıkladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor'da geçen sezon etkili performans ortaya koyan Burak Altıparmak'la yola devam kararı alındı. Birçok takımın transfer listesinde bulunan tecrübeli futbolcu, alacakları konusunda sıkıntı yaşıyordu. Yeşil-beyazlı kulübün yeni yönetimi bu meseleyi ortadan kaldırdı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde: "Son iki sezondur Bursasporumuzun formasını terleten başarılı orta saha oyuncusu Burak Altıparmak ile geçen sezondan kalan alacaklarıyla ilgili anlaşma sağlanmıştır. Burak Altıparmak önümüzdeki sezon da kulübümüzün formasını giyecektir. Kendisine yeni sezonda başarılar dileriz."

Burak Altıparmak'ın sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

(Barış Yalım/ İHA)

Son dakika haber: Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı
Son dakika haber: Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Bülent Turan Boris Johnson Jens Stoltenberg
Magazin Hadise Müge Anlı Hande Erçel Şeyma Subaşı
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Roland Garros Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber: Bursaspor Kulübü, Burak Altıparmak'la yola devam kararı aldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 20:16:50. #1.15#

title