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Son dakika haberleri! Bursaspor: 0-1

Son dakika haberleri... STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Soner Maraş (xx), Hakan Karabalcık (xx)GİRESUNSPOR: Fachini (xx), Mehmet Taş (x), Murat (xx), Numan (xx), Muhammed (xx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 68 Özgür Can x), Mehmet Güven (xx), Renan (xx) (Dk. 68 Muhayer x), Milinkovic (xx) (Dk.

Son dakika haberleri! Bursaspor: 0-1
30.06.2020 22:28 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:02

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Suat Arslanboğa (xx), Soner Maraş (xx), Hakan Karabalcık (xx)

GİRESUNSPOR: Fachini (xx), Mehmet Taş (x), Murat (xx), Numan (xx), Muhammed (xx), Ahmet İlhan (x) (Dk. 68 Özgür Can x), Mehmet Güven (xx), Renan (xx) (Dk. 68 Muhayer x), Milinkovic (xx) (Dk. 82 Tanase x), Veysel Karani (x) (Dk. 46 Del Valle x), Rusescu (x)BURSASPOR: Çağlar (xx), Tayfur (xx), Diarra (xxx), Aykut (xx), Onur (xx),Burak Kapacak (xx), Shehu (xxx), Burak Altıparmak (x) (Dk. 66 Sedat x), Serdar (x) (Dk. 26 Traore xx), Özer (xx) (Dk. 82 Ali Akman x), Kubilay (x) (Dk. 82 Emirhan x)SARI KARTLAR: Mehmet Taş, Muhammed (Giresunspor), Burak Kapacak, Aykut, Kubilay, Tayfur, Çağlar (Bursaspor)KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90 Mehmet Güven, Dk. 90+3 Muhayer (Giresunspor)GOL: Dk. 46 Özer (Bursaspor)

TFF 1'inci Lig'in 31'inci hafta mücadelesinde Giresunspor, sahasında Bursaspor'a 1-0 mağlup oldu.18'inci dakikada ceza yayı üzerinden Özer'in sert şutunu kaleci Fachini uzaklaştırdı.28'inci dakikada Milinkovic ile verkaça giren Veysel Karani'nin şutunda topa kaleci Çağlar sahip oldu.34'üncü dakikada Burak Kapacak'ın hatalı pasını alan Rusescu, topu soldan gelen Milinkovic'e verdi. Bu oyuncunun çaprazdan vuruşu az farkla direğin üstünden auta gitti.43'üncü dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Traore'nin sert şutunu köşeden kaleci Fachini çıkardı.46'ncı dakikada sağ kanattan arka direğe yapılan ortada Kubilay'ın vuruşu kaleci Fachini'den döndü. Dönen topu Özer tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi.58'inci dakikada soldan topla buluşan Del Valle, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Pasında topla buluşan Ahmet İlhan'ın vuruşunda top Çağlar'ın ellerinde kaldı.90'ıncı dakikada rakibine faul yapan Mehmet Güven ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90+3'üncü dakikada rakibine faul yapan Muhayer, ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.


- Giresun

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Kaynak: DHA

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