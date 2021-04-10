Son dakika haberleri: Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
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Son dakika haberleri: Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL - Haberler | Spor
Son dakika haberleri: Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Son dakika gelişmesine göre SALON: Şahin BaşolHAKEMLER: Abdullah Uyanık, Burak Pehlivan, Sadettin BaycanBURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ferda Yıldız, Mürüvvet Uca 17, Gülşah Çelebi, Saynur Tozlu 1, Dilek Dedeoğlu 2, Yağmur Bul 6, Betül Pehlivan 2, Sasha Goodlett 29, Gamze Zeren 9 FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR:...

SALON: Şahin Başol

HAKEMLER:  Abdullah Uyanık, Burak Pehlivan, Sadettin Baycan

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ferda Yıldız, Mürüvvet Uca 17, Gülşah Çelebi, Saynur Tozlu 1, Dilek Dedeoğlu 2, Yağmur Bul 6, Betül Pehlivan 2, Sasha Goodlett 29, Gamze Zeren 9 FERHATOĞLU EDREMİT BELEDİYESİ GÜRESPOR:  Breanna Richardson 15, Revaziye Gönül Dönmez 12, Zilan Gülsüm, Deniz Şanlı 14, Aslı Sevinç 8, Yağmur Öztürk 7, Yasemin Güneş 31.PERİYOT: 14-17DEVRE: 36-253.PERİYOT:  57-45

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u mağlup etmeyi başaran Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, ligin bitimine 4 hafta kala Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.Kadınlar Basketbol Ligi'nde bu sezon harikalar yaratan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, emeklerinin karşılığını aldı.

Ligde fırtına gibi esen sezon öncesinde düzenlenen Federasyon Kupası'nda final oynayarak iddiasını ortaya koyan Bursa ekibi, 26. hafta mücadelesinde sahasında Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u 66-59 mağlup ederek daha önce bir çok kez kapısından döndüğü Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselmeyi başardı. Rakibiyle Şahin Başol Spor Salonu'nda karşı karşıya gelen Bursa ekibi, elde ettiği sonuçla bitime 4 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve bu sezonki başarısını da taçlandırmış oldu.


- Bursa
Son dakika haberleri: Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Son dakika haberleri: Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi
Son dakika haberleri: Bursa BŞB, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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