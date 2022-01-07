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Son dakika haberleri! Bu hafta yatırım araçları performansı

Son dakika haberleri! Bu hafta yatırım araçları performansı
AA / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi

Son dakika haber: Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,46, altının gram satış fiyatı yüzde 2,05, dolar/TL yüzde 2,61, avro/TL yüzde 2,38 değer kazandı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 9,46, altının gram satış fiyatı yüzde 2,05, dolar/TL yüzde 2,61, avro/TL yüzde 2,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.864,79, en yüksek 2.036,08 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 9,46 artarak 2.033,32 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,05 kazanımla 796,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,05 artışla 5.267,00 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 1.261,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı da 1.287,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 2,61 değer kazanarak 13,8080 liraya, avro da yüzde 2,38 artarak 15,6310 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,47, bireysel emeklilik fonları yüzde 4,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde tek kazandıran yüzde 4,85 ile "Kıymetli Madenler Fonları" oldu.

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor

Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'den işlem görüyor

 Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 797 lira seviyesinden işlem görüyor

 Yatırım araçlarından geçen yıl en çok dolar kazandırdı

Yatırım araçlarından geçen yıl en çok dolar kazandırdı

AA / Bahar Kara - Ekonomi Haberleri

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