Son dakika haberleri | Borsa, güne yükselişle başladı Gelen son dakika haberlerine göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.119,48 puandan başladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 artışla 1.119,48 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 5,30 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 1.119,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,38 ve holding endeksi yüzde 0,36 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,06 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,97 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Dün yükseliş eğilimini sürdüren BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazancıyla 1.114,18 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın hftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs aşısına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA