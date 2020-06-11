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Son dakika haberleri | Beyşehir Gölü'nde yat turları da normale döndü

Son dakika ekonomi haberi: Beyşehir Gölü'nde korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar kapsamında faaliyetlerine geçici süreyle ara veren gezinti yatlarının turlarına yeniden başladığı belirtildi.

Son dakika haberleri | Beyşehir Gölü'nde yat turları da normale döndü
11.06.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:15

Beyşehir Gölü'nde korona virüs salgını dolayısıyla uygulanan kısıtlamalar kapsamında faaliyetlerine geçici süreyle ara veren gezinti yatlarının turlarına yeniden başladığı belirtildi.

Gezinti yatı işletmecisi Ahmet Bülbül, yeni normalleşme süreciyle birlikte gölde yat turlarına belirli kriterler çerçevesinde yeniden startı verdiklerini söyledi. Beyşehir Gölü'nde yat turizminin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini, bu kapsamda yat turu işletmeciliği yapanların sayısının arttığını dile getiren Bülbül, ilkbahar ve yaz döneminde daha yoğun olarak yürütülen göl üzerindeki yat turlarının ilçeye gelen ziyaretçilerin vazgeçilmezleri arasında yer almaya başladığını kaydetti.

Bülbül, başlayan yeni normalleşme süreci ile birlikte geçici olarak ara verilen turların belirli kurallar çerçevesinde yeniden başladığını belirterek, "Yeni dönemde artık gezinti yatlarımızda yarı kapasite ile turlarımızı gerçekleştirmeye başladık. Sosyal mesafeye dikkat edilerek yapılan turlarda koruyucu maskesi olmayan katılımcıları ise tekneye kabul edemiyoruz. Zorunluluk olan bu maskeleri misafirlerimizin mutlaka yüzlerine takarak bu turlama katılmaları gerekmektedir. Yatlarımız halihazırda halk turları kapsamında 45 dakika ile 1 saat arasında değişen halk turları icra etmektedir, talep olursa ise adalara da seferler düzenlenebilmektedir. Her gün saat 11.00'de başlayan turlar, akşam saat 20.00'ye kadar sürmektedir. Özellikle güneşin battığı saatlerde gurup vaktini göl üzerinde izlemek isteyen misafirlerimiz bu turlara daha çok ilgi gösteriyor. Beyşehir Gölü'nü ve adalarını tanıtma adına önemli bir turizm hareketi olarak gördüğümüz yat turlarına ilçe dışından yöremize gelen misafirlerimizi mutlaka katılmaya bekliyoruz. Unutamayacakları güzellikte bir göl gezisi yaşayacaklarına inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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