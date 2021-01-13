Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

13.01.2021 22:25 | Son Güncelleme: 13.01.2021 22:29
Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

Son dakika habere göre Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo transferlerini açıkladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Aatif Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo transferlerini açıkladı.

Süper Lig'de geride kalan 18 haftada 13 puan toplayarak ligin dibine demir adan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, listesinde olan futbolcuları transfer etmeye başladı. Geçtiğimiz hafta Fatih Karagümrük'ten Brahim Darri ile anlaşan mavi beyazlılar, ardından Polonya'nın Radov takımında forma giyen kaleci Jakup Szumski ile sözleşme imzaladı.

Transferde hareketli günler yaşayan BB Erzurumspor'da bugün akşam saatlerinde 3 transfer daha tamamlandı. Erzurum ekibi, Fatih Karagümrük'ten Aatif Chahechouhe, son olarak Trabzonspor'da oynayan Manuel da Costa ve Belçika'nın Cercle Brugge takımında ter döken Johanna Omolo ile anlaşıldığını açıklandı. Mavi beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Brahim Darri, Jakup Szumski, Aat,f Chahechouhe, Manuel da Costa ve Johanna Omolo, Erzurumsporumuza hayırlı olsun" denildi.3 FUTBOLCU GİTTİ, 2'SİNİN DURUMU BELİRSİZÖte yandan BB Erzurumspor'da ayrılıklar da devam ediyor. Sissoko'nun tek taraflı sözleşmesini feshetmesinin ardından yönetimle anlaşan kaptan İbrahim Akdağ kulüpten ayrılan ikinci isim oldu. Yönetimle anlaşarak ayrılan Kaan Kanak ise Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı.

Mavi beyazlı kulüp yönetimin, kaleci Farnolle'den kulüp bulmasını isterken, bir süreden beri kadroya alınmayan Hamroun'un durumu ise belirsizliğini koruyor.


Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha
Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha
Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha
Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Fikri Sağlar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Hande Erçel Demet Şener Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Ersun Yanal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler İzmir Kongre Ankara Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! BB Erzurumspor'dan 3 transfer daha - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 22:38:04. #1.14#
title