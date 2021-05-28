Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü Açıklaması

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüşmesinde, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ve yol haritasını belirlediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüşmesinde, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ve yol haritasını belirlediklerini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Muş, "Yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır