Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü Açıklaması
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Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü Açıklaması

Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü Açıklaması
Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır - Haberler | Ekonomi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüşmesinde, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ve yol haritasını belirlediklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüşmesinde, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ve yol haritasını belirlediklerini bildirdi.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Muş, "Yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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Bakan Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü Açıklaması - Haberler Ekonomi
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