Son dakika haberleri! Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 3 mili güreşçi yarı finale yükseldi
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Son dakika haberleri! Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 3 mili güreşçi yarı finale yükseldi

Son dakika haberleri! Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stilde 3 mili güreşçi yarı finale yükseldi
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Son dakika haber: Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları bugün başlarken, 3 milli güreşçi yarı finale yükseldi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakaları bugün başlarken, 3 milli güreşçi yarı finale yükseldi.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi 130 kiloda temsil eden Avrupa ve dünya şampiyonu Rıza Kayaalp ilk turda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyi'yi 10-1, çeyrek finalde ise Rumen Alin Alexuc'u 8-0 sayı tuşuyla yenerek yarı finale yükseldi. Rıza Kayaalp yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp ile karşılaşacak.

55 kiloda Ekrem Öztürk ise çeyrek finalde Ermeni rakibi Rudik Mkrtchyan'ı 5-4 yenerek yarı finale çıktı. Ekrem Öztürk yarı finale Belaruslu rakibi Artsiom Katsar ile karşı karşıya gelecek.

77 kiloda temsil eden Yunus Emre Başar ise ilk turda Ermeni rakibi Varuzhan Grigoryan'ı 9-0, çeyrek finalde ise Azerbaycanlı Sanan Suleymanov'u 8-5 yenerek yarı finale yükseldi. Yunus Emre Başar yarı finalde Ukraynalı Dmytro Pyshkov ile mücadele edecek.

63 kiloda mücadele eden mili güreşçi Abdurrahman Altan, Gürcü rakibi Leri Abuladze'ye 4-2 mağlup oldu. 87 kiloda Doğan Göktaş ise ilk turda Rus rakibi Milad Alirızaev'e 6-6 son puandan yenildi ve elendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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