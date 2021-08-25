Son dakika haberleri! Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası İzlanda'da düzenlenecek

Son dakika habere göre 2021 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlenecek.

2021 Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası, İzlanda'nın Reykjavik şehrinde düzenlenecek.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 36 ülkeden 185 sporcunun mücadele edeceği şampiyonada Türkiye adına (GM) Mustafa Yılmaz, (GM) Emre Can ve (GM) Vahap Şanal yarışacak.

Organizasyonda dereceye giren sporcular 2023 FIDE (Uluslararası Satranç Federasyonu) Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

İlk turu yarın başlayacak organizasyon 5 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er