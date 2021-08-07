Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı
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Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı

Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre EFELER Ligi kulüplerinden Arkasspor, daha önce anlaşmaya vardığı 4 yeni transferi açıkladı.

EFELER Ligi kulüplerinden Arkasspor, daha önce anlaşmaya vardığı 4 yeni transferi açıkladı.

İzmir temsilcisi, Fenerbahçe'den pasör Ulaş Kıyak, İnegöl Belediyespor'dan libero Caner Dengin, orta oyuncu Bertuğ Öndeş ve Brezilyalı pasör çaprazı Gabriel Candido ile el sıkıştığını açıkladı.

Mavi-beyazlıların, Fenerbahçe'den smaçör Nicholas Hoag ve Galatasaray'dan smaçör Batuhan Avcı transferlerini de ilan etmesi bekleniyor.

Öte yandan Arkasspor'un Kanadalı Başantrenörü Glenn Hoag, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek finalde Rus Olimpiyat Komitesi'ne 3-0 yenilerek elenen Kanada Milli Takımı'ndaki görevini bıraktı.


Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı
Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı
Son dakika haberleri... Arkasspor 4 transferi açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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