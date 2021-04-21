Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında
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Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da yaşayan İran vatandaşı, kaldığı apartın odasında ölü bulundu. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen kişinin, gayrimenkul ve sanal para üzerine danışmanlık yaptığı öğrenildi.

Antalya'da yerleşik yaşayan İranlı Kamran Heıdari Garmderah'dan haber alamayan arkadaşı, 14.00 sıralarında oturduğu aparta geldi. Arkadaşının evden çıkmadığını öğrenince kapıyı zorla açıp evine giren kişi, Garmderah'ın hareketsiz yattığını fark edince durumu site güvenliği ve polise bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP RAHATSIZLIĞINDAN TEDAVİ GÖRÜYORDU

Yapılan incelemede, Kamran Heıdari Garmderah'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtilen Garmderah'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

BİLGİSAYARINA EL KOYULDU

Antalya'da gayrimenkul ve sanal para konusunda brokerlik yaptığı tespit edilen Garmderah'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, evdeki bilgisayara ise incelenmek üzere el koydu.

Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında

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Antalya'da kripto para uzmanı ölü bulundu, bilgisayarı inceleme altında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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